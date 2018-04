Arrestato un rapinatore dai Carabinieri di Bassano Romano

NewTuscia – BASSANO ROMANO – I carabinieri della stazione di Bassano Romano hanno tratto in arresto, dopo averlo rintracciato, un rapinatore italiano, di circa 40 anni, colpito da un misura cautelare agli arresti domiciliari per una rapina fatta in passato.

Lo hanno fermato questa mattina, e dopo averlo sottoposto agli adempimenti di competenza, presso la compagnia carabinieri di Ronciglione, lo hanno condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, dove dovrà rimanere per tutta la condanna di un anno e quattro mesi.