U12 Montefiascone baseball: sconfitta di misura contro i Lupi Accademia Roma

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Nella seconda di campionato gli under 12 del Montefiascone Baseball sono stati sconfitti 12 a 11 dai Lupi Accademia Roma, al termine di una bellissima partita, giocata al meglio da entrambe le squadre.

I giallo-verdi hanno rincorso il punteggio per tutta la partita, fino all’ultimo attacco, quando sono riusciti a recuperare lo svantaggio di 4 punti.

Ultimo inning dei gialloverdi da cardiopalma, c he merita la cronaca dettagliata:

il primo battitore Daniele TERRANI va in prima per base su ball, poi il lanciatore avversario mette strike out gli altri due battitori, con due out, TERRANI segna il punto su palla mancata, e la partita sembrava finita. Ma i ragazzi hanno tirato fuori un grande carattere e una gran voglia di portare a casa il risultato. FORTUNATI Alessandro va in prima su base su ball, poi ruba la seconda e la terza base conquistando il secondo punto su una palla mancata del ricevitore. MARIANELLO Giorgia va in prima per base su ball e i LUPI Accademia sostituiscono il lanciatore, ma TABARRINI Andrea con una splendida valida porta a casa Giorgia e si porta in seconda. Con due out va in battuta MARIANELLO Dario, che con un’altra valida porta a casa il punto del pareggio tra l’esultanza di tutti i suoi compagni.

Per l’ultima difesa il manager FORTUNATI Roberto manda sul monte MARIANELLO Dario che mette subito strike out il primo battitore, poi complice l’inesperienza e l’emozione manda in su base su ball gli altri due battitori. Con un uomo in terza e uno in seconda anche il Montefiascone, cambia il lanciatore mandando sul monte l’esordiente GENTILI Francesco, che mette subito due strike, ma una palla mancata fa segnare ai Lupi Accademia il punto della vittoria.

“Al di là del risultato, che ha penalizzato i nostri ragazzi – dichiara il manager FORTUNATI Roberto – sono molto soddisfatto della prestazione della squadra, che, alla seconda partita, ha giocato ad alto livello, con un solo errore in difesa e, soprattutto, mostrando di essere entrata nei meccanismi del gioco, affrontando tutta la partita con la giusta determinazione e giocando con intensità fino all’ultima pallina.”

Per la cronaca le valide per il Montefiascone sono arrivate da FORTUNATI Alessandro, (ottima la sua prova anche in difesa), TABARRINI Andrea (positivo sul monte), MARIANELLO Dario,(la sua valida decisiva per segnare il punto del pareggio), ma da rimarcare l’ottima prova di tutti i ragazzi messi in campo, alcuni dei quali come GENTILI Francesco nel ruolo per lui inedito di ricevitore.

Sabato 21 aprile doppio confronto a Montefiascone con i cugini del Rams Viterbo, alle ore 15,00 gli U12 e alle 17,30 gli U15, che esordiscono nel proprio campionato.

La Formazione:

FORTUNATI Alessandro 4

GENTILI Francesco 2

MARIANELLO Giorgia 1-(3)

TABARRINI Andrea 6-(1)

MARIANELLO Dario 5-1

TABARRINI Giuseppe 3-(2)

TERRANI Daniele 8

GENTILI Giorgio 7

PALLOTTA Raul (GRASSELLI Nicolò) 9