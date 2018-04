Tarquiniesi, il reality: sabato 21 aprile la seconda prova

NewTuscia – TARQUINIA – “Chi fa da sé fa per tre” è un detto molto noto e diffuso, ma di certo non è quello che più si addice alla filosofia su cui l’Associazione Juppiter ha ideato e basato “Tarquiniesi: sui passi degli Etruschi”, il primo reality interamente prodotto e girato nella Tuscia.

Perché l’avventura in sella alle biciclette elettriche che i sei concorrenti affronteranno il 4, 5 e 6 maggio prossimi, pedalando tra la natura e la magia dei siti etruschi, vedrà sì un unico vincitore, ma richiede che i singoli concorrenti sappiano vivere il viaggio facendo gruppo, affrontando assieme sfide e difficoltà.

Un gioco di squadra, insomma, perché affrontare gli ostacoli l’uno affianco all’altro rende le imprese più facili da realizzare. Proprio il concetto di squadra è alla base della seconda giornata di sfide di “Tarquiniesi”, in programmasabato 21 aprile al Parco Avventura Riva dei Tarquini, in località Spinicci, a Tarquinia.

Ciascuno dei sei concorrenti – Arianna, Cristina, Enrico, Federica, Giulio e Riccardo, in rigoroso ordine alfabetico – potrà infatti avvalersi di una squadra per superare la prova ad alto tasso di spettacolarità proposta dallo staff: una sorta di staffetta, che mescola assieme destrezza, intuito, coraggio e fisicità. Non solo: ogni persona che – sabato pomeriggio – accorrerà alle 15 al Parco e dichiarerà di tifare per uno dei sei concorrenti, farà ricevere un punto in classifica al proprio beniamino.

“Sui passi degli Etruschi” è un’ulteriore tappa del format “Tarquiniesi”, organizzato dall’Associazione Juppiter in collaborazione con il Comune di Tarquinia e con il supporto dello staff di #checinema. Un format tutto incentrato sul concetto di resilienza – cioè alla forza e determinazione di una comunità di essere coesa, unita e generosa nell’affrontare e superare le difficoltà – al senso di appartenenza alla città. Valori che, più o meno metaforicamente, dovranno saper incarnare anche i protagonisti di questo inedito reality. Senza dimenticare la natura ed il rispetto per la stessa: da qui nasce l’idea delle biciclette elettriche nell’ottica di promuovere una mobilità più sostenibile.

Per il pubblico, è possibile seguire i protagonisti sui canali social dell’evento – Facebook e Instagram.