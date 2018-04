“Spogliatoio femminile”. Incontro con Marija Stepanova – ringraziamenti

NewTuscia – VITERBO – La poetessa Marija Stepanova è stata protagonista i eri, 18 aprile, della presentazione del libro “Spogliatoio femminile” presso la Sala Assemblee di Palazzo Brugiotti.

L’incontro, che ha visto una nutrita partecipazione di pubblico, ha costituito un momento di grande interesse e di altissimo profilo culturale. I presenti hanno avuto la rara e preziosa opportunità di ascoltare, dalla viva voce di una delle autrici più in vista e più apprezzate del panorama letterario contemporaneo, la lettura di una selezione di versi che coprono più di vent’anni di ricerca e analisi storico-sociale oltre che privata e personale. Il commento e il dibattito che ne è seguito hanno completato l’esperienza di avvicinamento e immersione in un’esperienza poetica tanto diversa eppure così intimamente vicina a sentimenti globali, quali i traumi e il dolore della guerra, la necessità di un recupero e di una difesa della memoria privata e collettiva come unico filtro per metabolizzare le esperienze del mondo contemporaneo e la centralità della poesia contemporanea come cassa di risonanza e riflesso di uno sguardo collettivo sul nostro tempo.

La presenza della professoressa Claudia Scandura, traduttrice e curatrice del libro, annullando la barriera linguistica, ha reso accessibili a tutti i presenti le parole di Stepanova.

Una menzione particolare va alla Casa della Cultura di Viterbo che ci ha affiancato nell’organizzazione e ha fatto sì che l’incontro avesse una degna cornice nella splendida sala messa a disposizione dalla Fondazione Carivit, a cui va la nostra riconoscenza.

Alle nostre ospiti e a tutti i partecipanti il nostro sentito ringraziamento, in attesa del prossimo incontro.

Ornella Discacciati

Marta Valeri