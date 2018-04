Carabinieri Civita Castellana: Eseguita misura cautelare nei confronti di un pregiudicato di origini romane

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – I carabinieri della stazione di Civita Castellana, nelle prime ore del pomeriggio, hanno rintracciato un pregiudicato di origini romane di 38 anni, ma da tempo residente a Civita castellana, e lo hanno tratto in arresto, poiché pendeva a suo carico un ordine restrittivo di arresti domiciliari, dovendo lo stesso scontare un anno per reati commessi in passato.

Il soggetto è stato quindi prima condotto nella caserma della compagnia carabinieri di Civita Castellana e sottoposto ai previsti accertamenti foto dattiloscopici e, successivamente, condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari per scontare la pena prevista di un anno.