Calcata, week end del primo maggio a Opera Bosco

NewTuscia – CALCATA – Visita guidata. Cenacolo. Degustazione vini e spuntini. Qi Gong. Musica.

. Domenica 29 aprile

– ore 11.30 accoglienza all’ingresso del Museo in Località Colle a Calcata

– Visita guidata alle istallazioni all’aperto di Arte nella Natura

– ore 13.30 aperitivo bio con prodotti dell’azienda agricola locale Luciano, – http://www.fattorialucciano.com/

– ore 15.30 cenacolo sul tema dell’Arte nella Natura

– Concerto diffusione musica classica operistica all’aperto

– Servizio bar: vini, tè, spuntini sfiziosi, dolce.

. Lunedì 30 aprile

– ore 11.30 accoglienza all’ingresso del Museo in Località Colle a Calcata

– ore 12.00 Qi Gong* al Teatro Nuovo all’aperto che si affaccia sulla Valle del Treja

– ore 13.30 servizio bar: vini, spuntini sfiziosi con prodotti dell’azienda agricola locale Luciano, http://www.fattorialucciano.com/

– ore 15.00 introduzione alla visita individuale del Bosco; esperienza sensoriale del percorso di istallazioni di Arte nella Natura.

– Concerto diffusione musica classica all’aperto.

. Martedì 1 maggio

– ore 11.30 accoglienza all’ingresso del Museo in Località Colle a Calcata

– Visita guidata al percorso delle istallazioni di Arte nella Natura

– ore 13.30 servizio bar: vini, spuntini sfiziosi con prodotti dell’azienda agricola locale Luciano, http://www.fattorialucciano.com/

– ore 15.00 Concerto diffusione: John B Arnold, conduttore del programma Only Vinyl su Active Web Radio presenterà come DJ un assortimento di Soul, R&B e Jazz rigorosamente in vinile dalla sua collezione.

Ingresso con tessera associativa annuale: € 15,00

È possibile consumare il pranzo al sacco nell’area permanenza.

* Qì Gōng: meditazione, respirazione e movimenti basati sul principio della medicina cinese sulla conservazione della buona salute piuttosto che della cura della malattia.

Info e prenotazione:

Tel. 0761 588048 – 3282769123

operabosco@operabosco.eu

www.operabosco.eu

www.terraterravenezia.org

opera bosco facebook

Youtube operabosco

(Sono consigliate scarpe da trekking)