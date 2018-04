Tusciarugby, un successo la “storica” partecipazione del Minirugby al Torneo di Foligno

NewTuscia – FOLIGNO – Evento “storico” quello di domenica scorsa a Foligno con il primo torneo in assoluto per il Minirugby della Tusciarugby. Buono il tasso tecnico delle squadre partecipanti, tra le quali Flaminia rugby, Orvietana, Gubbio, Foligno, Perugia e altre.

“Noi -spiega Simon Picone direttore tecnico Tusciarugby- abbiamo partecipato con le categorie under 6, 8, 10 e12. Ottima esperienza per i ragazzi che si sono confrontati con altre realtà e che si sono battuti fino all’ultima partita. Si sono divertiti tutti quanti, soprattutto i genitori, entusiasti della giornata per le prestazioni dei loro bambini (ma anche per aver organizzato un mega gazebo mangereccio)”.

“Da parte mia -conclude Picone- sono veramente contento della giornata: ho visto in tutte le categorie la voglia di giocare, di divertirsi e cercare di prevalere sull’avversario, mentre fuori ho visto i genitori tutti uniti a tifare e incitare i piccoli. E’ stato bello, sembrava di vedere una grande famiglia che lavora tutta per un unico obiettivo: il bene dei bambini”.