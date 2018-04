Soroptimist club Viterbo: “Le piante delle dee. poetici intrecci tra mito e botanica”

NewTuscia – VITERBO – Il Soroptimist Club di Viterbo aderisce al progetto nazionale Soroptimist ” Si va in biblioteca” incontrando la scrittrice Erika Maderna che tratterà il tema dal titolo “Le piante delle dee. Poetici intrecci tra mito e botanica” tratto dal suo libro “Le mani egli dei”.L’incontro si inserisce in una serie di eventi su scala nazionale volti a sostegno della frequenza delle biblioteche e la diffusione della lettura, l’appuntamento viterbese ha come scopo quello di proporre momenti di riflessione con le autrici sui loro scritti per favorire la diffusione della letteratura di genere.