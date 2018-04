Parco Valle del Treja: il 22 aprile festeggiamo il nostro pianeta

NewTuscia – CALCATA – Si avvicina anche quest’anno l’appuntamento con la Giornata mondiale della Terra. Tra le novità più attese per l’edizione 2018 figurano il Festival Educazione alla Sostenibilità e gli Stati Generali per l’Ambiente dei Giovani. Due appuntamenti che vedranno scuole e le nuove generazioni protagonisti, nelle giornate del 23 e 24 aprile, all’interno del Villaggio per la Terra 2018, allestito presso il Galoppatoio di Villa Borghese a Roma.

La sensibilizzazione verso le necessità legate alla tutela della Terra rappresenterà il filo comune per quanto riguarda il Festival Educazione alla Sostenibilità, organizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e con il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare. Un evento che rappresenterà l’evoluzione della manifestazione dello scorso anno, in occasione della quale si registrò la partecipazione di oltre 2 mila studenti. Tema centrale l’Agenda 2030 , programma sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della Regione Lazio potranno partecipare alla quarta edizione del Premio #IoCiTengo, con la segnalazione di progetti realizzati e legati a uno o più obiettivi dell’Agenda 2030.

Nel Parco Valle del Treja per il fine settimana sono previste due visite guidate per avvicinare visitatori, sia grandi che piccoli, all’ambiente e ai delicati equilibri che lo contraddistinguono. Presso la sede del Parco, nel Palazzo Baronale di Calcata, è infine visitabile fino a domenica 22 alle ore 20 l’affascinante mostra fotografica “Sinfonia della Natura” di Barbara Dall’Angelo, attraverso il cui obiettivo è possibile ammirare la profonda bellezza della natura che caratterizza il nostro pianeta.