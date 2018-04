E’ la 53enne Cinzia Vassallo la vittima dell’incidente di stamattina sulla strada Ombrone

NewTuscia – ZEPPONAMI (MONTEFIASCONE) – E’ la 53enne di Viterbo Cinzia Vassallo la vittima dell’incidente che, questa mattina, intorno alle 10.25, ha visto scontrarsi una Renault Kangoo e una Opel Astra al km.. 5 della provinciale Ombrone, che collega la Teverina alla Cassia, nel territorio di Montefiascone.

Nello scontro sono rimasti feriti anche una 34enne e un uomo di 71 anni, portati rispettivamente all’ospedale in eliambulanza e al pronto soccorso. Le loro condizioni sarebbero gravi ma non ci sarebbe pericolo per le loro vite.

Ancora tutta da ricostruire la dinamica dell’incidente: forse un’invasione di corsia dovuta a una distrazione o l’alta velocità le ipotesi in campo.

Sui fatti, che hanno visto l’intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco, sono in corso le indagini dei Carabinieri.