Interventi fognari conclusi: riaprono via Ser Monaldo e Via S. Maria Liberatrice a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Si comunica che con Ordinanza Dirigenziale n. 124 del 18/04/2018, da giovedì 19 aprile p.v., verrà revocata l’ordinanza n. 86/2018: “Intervento di rifacimento di un tratto del collettore fognario – S. Giovanni Decollato – Soc. Talete spa Gestore del Servizio Idrico Integrato”ristabilendo la circolazione veicolare in Via Ser Monaldo, tra Piazza Martiri d’Ungheria e Piazza della Trinità, nonché in Via S. Maria Liberatrice, interrotta per i lavori di cui sopra.

Lo comunica l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Viterbo, Alvaro Ricci.