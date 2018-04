Incontro tra l’Università UniCamillus e l’Ambasciata di Haiti

NewTuscia – ROMA – Il prof.Gianni Profita, Rettore dell’UniversitàUniCamillus – Saint Camillus International University of Health Sciences di Roma , ha incontrato nella giornata di ieri, 17 aprile, S. E.Emmanuel Charles, Capo Missione dell’Ambasciata di Haiti a Roma. L’incontro si è tenuto per discutere sulla possibilità di cooperare su formazione, ricerca e Sanità nei Paesi dell’area caraibica poiché – come sottolineato da entrambe le parti – la medicina può essere un efficace strumento per favorire la cooperazione internazionale, il dialogo e la conoscenza tra i popoli. UniCamillus, attraverso i suoi corsi di Laurea medico-scientifici, aperti prioritariamente a studenti non comunitari e svolti in lingua inglese (Medicina e Chirurgia, Fisioterapia, Scienze Infermieristiche, Ostetricia, Tecniche di Laboratorio Bio-Medico, Tecniche per Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia), si riconosce in questa missione.

Il sistema sanitario nazionale di Haiti, come è noto, ha subito gravi danni organizzativi provocati dal terremoto del 2010 e dall’uragano Matthew nel 2016 e sebbene siano stati stanziati fondi internazionali per la costruzione di nuovi ospedali, c’è ancora una notevole carenza di personale medico, infermieristico e professionalmente formato. Il progetto promosso da UniCamillus, dedito alla peculiare formazione di operatori sanitari d’eccellenza e pianificato con particolare attenzione per le patologie prevalenti nei Paesi del sud del mondo, risulta congeniale allo sviluppo Paese. A conclusione dell’incontro, S.E. Charles si è detto desideroso di collaborare per la formazione di giovani studenti haitiani ed ha ringraziato il Rettore Profita per la proposta di collaborazione che, da parte sua, accoglie con entusiasmo.

