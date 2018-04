Inaugurazione del caffè Schenardi (Fotoservizio)

NewTuscia – VITERBO – E’ Urbano Salvatori, il nuovo gestore, a illustrare le linee guida del “nuovo” Caffè Schenardi. Caffè di nome e di fatto, spera, dal momento che l’idea è di farlo diventare un luogo di incontro e scambio anche intellettuale oltre che sociale.

Un centro culturale, oltre che geografico nella città di Viterbo, e se lo sviluppo rifletterà l’inaugurazione si può ben sperare: erano presenti in molti questa sera, dall’amministrazione comunale, in testa Leonardo Michelini, Luisa Ciambella e Sonia Perà, fino alle cariche politiche come Umberto Fusco. Immancabile la benedizione del Vescovo Lino Fumagalli.