Finale di Coppa Italia U.S. Alessandria – Viterbese Castrense

NewTuscia – VITERBO – In riferimento alla Finale di Ritorno di Coppa Italia tra Alessandria e Viterbese Castrense, Con la presente siamo a comunicare che la prevendita della biglietteria relativa al Settore Ospiti, sarà gestita dal circuito Booking Show (www.bookingshow.it) e prenderà il via a partire da Giovedì 19/04 (ore 10.00) fino alle ore 19.00 del giorno precedente alla gara. In riferimento a quanto disposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico Serie C con Protocollo d’Intesa Agosto 2017 e circolari a seguire ed alle disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno inerenti alla vendita dei biglietti “Settore Ospiti” ,si rende noto che la capienza del settore ospiti è di n° 688 spettatori. I prezzi per la gara nel Settore Ospiti sono:

SETTORE OSPITI INTERI € 10,00 compresi diritti di prevendita

Entrata per gli ospiti Stadio G. Moccagatta “Settore Ospiti” Spalto Rovereto.