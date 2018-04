Dichiarazioni di Iannone su Filippo Rossi, Avv. Barelli: “Tuteleremo Rossi contro ogni minaccia”

NewTuscia – VITERBO – ll sottoscritto Avv .Giacomo Barelli in qualità di difensore di Filippo Rossi parte civile nel procedimento per lesioni che vede imputato Iannone Gianluca presidente di Casapound Italia davanti al Giudice di Pace Penale di Viterbo, prende atto del comunicato di casapound Viterbo apparso in data odierna su quotidiani online locali contenente dichiarazioni virgolettate attribuite allo stesso Iannone nel quale, contrariamente a quanto prospettato dal suo legale anche a mezzo stampa, lo stesso si ” dichiara indisponibile” ad una ipotesi di accordo mediante donazione in beneficenza, ipotesi che aveva portato i rispettivi difensori a richiedere ed ottenere rinvio dell’udienza del 16 Aprile scorso fissata per la discussione.

In assenza di comunicazioni ufficiali da parte del collega di controparte e non avendo niente da commentare in merito alle eventuali legittime dinamiche tra il difensore ed il suo assistito tuttavia ci preme stigmatizzare quanto riportato invece tra virgolette come ulteriore dichiarazione attribuita al Sig Iannone Gianluca che si riporta testuale ” …Anzi, visto come si sta ponendo il Sig. Filippo Rossi, sarebbe quasi da schiaffeggiare di nuovo tanto la sua impudenza…” per la quale esprimiamo profondo sconcerto e biasimo riservandoci fin da ora ogni azione a tutela del Sig.Filippo Rossi e della sua incolumità personale .

Avv. Giacomo Barelli