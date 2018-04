Comunali a Pomezia, FI: “Nessuna candidatura ufficiale. Prima dialogo con alleati”

NewTuscia – POMEZIA – “Nella giornata di oggi si è tenuta una riunione tra consiglieri regionali e metropolitani di Forza Italia, espressione della provincia di Roma, e il coordinamento provinciale di FI per parlare delle elezioni amministrative, fissate per il prossimo mese di giugno in importanti Comuni dell’area metropolitana di Roma. Tra questi anche la città di Pomezia, dove Forza Italia sta portando avanti un dialogo e un confronto costante con le forze civiche e politiche di centrodestra al fine di definire una candidatura a sindaco credibile, competente e condivisa: solo in questo modo, infatti, il centrodestra potrà vincere e ben governare la città di Pomezia.

In questa delicata fase politica, dunque, non possiamo accettare i protagonismi e le autocandidature di qualche esponente locale, la cui azione evidentemente mira a creare inutili spaccature in vista della imminente tornata elettorale”.

Così, in una nota, i consiglieri regionali FI Antonello Aurigemma, Pino Cangemi, Laura Cartaginese, il consigliere regionale e coordinatore FI Provincia di Roma Adriano Palozzi, e il consigliere metropolitano FI, Mario Cacciotti.