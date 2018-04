Successo per la 50a edizione della Festa della Merca

NewTuscia – TARQUINIA – Nonostante le condizioni climatiche non proprio favorevoli, la 50a edizione della Festa della Merca ottiene un meritatissimo successo di pubblico che la colloca ormai di diritto tra gli eventi più importanti e rappresentativi della maremma.

Un programma pienamente rispettato e ricco di appuntamenti in una cornice unica come il Centro Aziendale della Roccaccia e totalmente rinnovata che ha sorpreso gli affezionati e catturato l’attenzione di chi ha scoperto la manifestazione per la prima volta.

Stand espositivi di qualità, laboratori per i più piccoli, mostra fotografica, gare e spettacoli equestri, la rassegna cinofila, il ballo country, la fattoria didattica, gli spettacoli dei pony, il primo concorso culinario, tanta musica e divertimento.

Il Presidente Sergio Borzacchi e la consigliera delegata agli eventi Laura Amato, tracciano un bilancio: “Siamo molto soddisfatti della riuscita dell’evento, tutto ha funzionato al meglio. Nonostante le condizioni climatiche un po’ avverse i numeri sono stati dalla nostra parte.

Abbiamo conservato e valorizzato la tradizione del mondo equestre rispettando gli impegni regalando alla città di Tarquinia una manifestazione da invidiare. Il lavoro di squadra con il resto degli assessori e consiglieri è stata l’arma vincente, in particolar modo i consiglieri Matteo Costa, Stefano Torquati e Federico Di Lazzari.

Un grazie doveroso a tutti coloro che ci hanno sostenuto, dal Comune di Tarquinia, alle Associazioni di volontariato con Protezione Civile e Aeopc, Croce Rossa, Associazione Ippica Tarquiniese, Maremma Old Style, Fitetrec-Ante, Anam, Associazione Cinofila Tarquiniese, I Cavalli Del Parco e tutti coloro che ci sono stati vicino per una rete che ha funzionato in maniera perfetta.”

Università Agraria Tarquinia