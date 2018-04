Serata di ballo al palazzetto dello sport. Scuole di danza unite per beneficenza

NewTuscia – TARQUINIA – “CON IL CUORE E CON LA DANZA ” è il titolo dello spettacolo di beneficienza che si terrà il 21 aprile alle ore 21.00 presso il Palazzetto dello Sport al quale parteciperanno tutte le scuole di danza della città di Tarquinia e il cui r icavato sarà devoluto a favore dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

L’iniziativa è stata promossa e organizzata dal Comune di Tarquinia e la raccolta fondi verrà gestita in collaborazione con Croce Rossa Italiana .

Ospite d’onore della serata Maria Cristina Trevisol, ballerina dai titoli mondiali, originaria di Tarquinia.

“Sono onorata di essere stata invitata a questa manifestazione, ritornare al mio paese di infanzia è un sogno che coltivo da tempo – dichiara la Trevisol – per cui ringrazio l’amministrazione comunale per l’opportunità e in particolar modo il Sindaco Pietro Mencarini , il Vice Sindaco Tosoni, l’Assessore Catini e il consigliere Zacchini che hanno accolto questa iniziativa e organizzato tutto anche in breve tempo.

Vorrei inoltre ringraziare Maria Rita Jacopucci, coordinatrice e promotrice dell’evento, tutte le scuole di danza che hanno aderito, il Vice Presidente dell’ Università Agraria Alberto Tosoni per l’interessamento.

Spero che questa manifestazione coinvolga quante più persone possibili dato lo scopo benefico della serata “.

“Questo tipo di iniziative – afferma il Sindaco Mencarini – in cui le realtà locali si uniscono per una causa così importante, conferma come la città di Tarquinia sia sempre in prima linea nella solidarietà. Sono orgoglioso che i miei amministratori siano sensibili e attenti a promuovere questo tipo di iniziative e invito tutta la cittadinanza a partecipare. ”

Maria Cristina Trevisol ed Andrea Alendri coppia sia nella vita che nella danza, possono vantare di aver collezionato durante la loro carriera ben 6 titoli mondiali , 10 titoli italiani, 17 finali di campionati tricolori e oltre 100 titoli regionali nel ballo latino americano.

L’amministrazione comunale vuole ringraziare tutte le scuole di danza della città di Tarquinia, la Protezione Civile Comunale , il Centro di Aggregazione Giovanile, e quanti parteciperanno alla buona riuscita della manifestazione.