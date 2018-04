Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia del 18/04/2018

Viterbo

Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino, ma senza fenomeni; brevi rovesci attesi nel corso del pomeriggio. Sereno di nuovo nel corso della serata. Temperature comprese tra +12°C e +22°C.

Lazio

Piogge sparse al mattino sul Basso Lazio e sui rilievi, asciutto altrove; fenomeni diffusi al pomeriggio su tutto il territorio anche a carattere di temporale, stabile lungo il settore costiero. Ancora piogge in serata, tempo asciutto sui settori settentrionali e sulla costa.

Italia

Giornata all’ insegna del bel tempo al Nord Italia con cieli sereni o poco nuvolosi. Da segnalare soltanto qualche addensamento nuvoloso più compatto in Emilia Romagna e Piemonte con isolati rovesci sulla pedemontana alpina occidentale.

Tempo stabile al mattino eccetto deboli piogge tra l’ Abruzzo e il basso Lazio, piogge e locali temporali al pomeriggio sempre tra Lazio e Abruzzo, stabile altrove. Precipitazioni in attenuazione in serata.

Condizioni di tempo instabile con piogge e locali temporali al Sud specie sui settori interni peninsulari e insulari. Fenomeni diffusi e più intensi durante le ore pomeridiane.

Temperature stazionarie o in lieve aumento.

