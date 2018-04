Lezione magistrale del prof. Yukins all’Unitus

NewTuscia – VITERBO – Organizzata dal Corso di laurea Scienze politiche e relazioni internazionali e dal Corso di laurea in Giurisprudenza presso l’Aula Magna dell’Università in Santa Maria in Gradi, l’11 maggio alle ore 9.30 il professor Yukins dell’Università di Washington (Usa) terrà una lezione sulle “Politiche ambientali Usa tra diritto e economia da Obama a Trump e sui contratti verdi della PA”.

L’evento è accreditato per 3 CF presso l’Ordine degli Avvocati di Viterbo, e per 0,5 CFU per gli studenti. Alle 9.30 previsti gli indirizzi di saluto del rettore Alessandro Ruggieri, del direttore del DEIM Stefano Ubertini e dei professori Flaminia Saccà e Ferdinando Albisinni (DISTU). Alle ore 10 lezione magistrale del Professor Christopher R. Yukins Professor in Government Procurement Law

Co-Director, Government Procurement Law Program The George Washington University Law School USA.