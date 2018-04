Fine settimana: controlli della Polizia Stradale

NewTuscia – VITERBO – Gli uomini della Polizia di Stato della Sezione Polizia Stradale di Viterbo e dei unitamente Distaccamenti di Tarquinia e Monterosi, durante lo scorso weekend, hanno effettuato attività di pattugliamento e monitoraggio dei flussi veicolari che si sono rivelati in crescita con l’approssimarsi del periodo primaverile.

Sulle principali direttrici provinciali, ed in maniera specifica sulla SR2 “Cassia” e SR2bis, sulla SS1 “Aurelia” e SS1bis, sulla SS675 “Umbro-Laziale”, sulla SR3 “Flaminia” e sulla SR312 “Castrense”, nonché sulla tratta di competenza dell’A1 “Autostrada del Sole”, nell’ambito dei dispositivi previsti nel piano regionale di prevenzione e repressione delle infrazioni al Codice della Strada, sono state effettuate una serie di verifiche da parte degli equipaggi della Polstrada, sotto la direzione del dr. Porroni: 5 patenti di guida e 3 carte di circolazione sono state ritirate, per un totale di 87 punti-patente decurtati; 186 i veicoli e 211 le persone controllate; 87 i soccorsi prestati; 56 le sanzioni al Codice della Strada contestate, molte delle quali per infrazioni a norme comportamentali; tutti gli automobilisti fermati sono stati controllati tramite precursore e 2 persone sono state denunciate ai sensi dell’art.186 CDS per guida in stato di ebbrezza alcolica. A tali verifiche, si sono affiancati 2 interventi per la rilevazione di incidenti stradali, tutti, fortunatamente, con soli danni materiali.

La sicurezza di tutti i soggetti che utilizzano le strade rappresenta un obiettivo primario per la Polizia Stradale.