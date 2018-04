Casa Editrice Serena, al via corso di scrittura creativa

NewTuscia – VITERBO – La Casa Editrice Serena di Viterbo ha organizzato un corso di scrittura creativa: Teoria e pratica della scrittura di un romanzo. Il corso di scrittura creativa ha la finalità di dotare i partecipanti dei ferri del mestiere in merito alla scrittura di un romanzo. Partendo dalle varie teorie sulla struttura di una storia e dopo aver analizzato i suoi componenti, lo scrittore potrà scegliere le azioni, i personaggi, gli ambienti e l’intreccio a lui più congeniale. Avere la consapevolezza delle tecniche usate per raccontare e conoscere il significato delle parole è il primo passo per ideare una scrittura artistica. Il corso sarà tenuto dalla dott.ssa Emanuela Dei che si è laureata in Lingua e Letteratura Inglese, presso la Facoltà di Lingue di Viterbo, ha frequentato il Master “L’Arte di scrivere” presso la Facoltà di Lettere, Università di Siena e il corso di scrittura creativa, II e III livello, presso la Scuola Omero, Roma. Ha lavorato come editor e traduttrice. È giornalista/pubblicista. Ha pubblicato il suo primo romanzo “Ancora”.

Le lezioni saranno dieci, ognuna da due ore e avranno inizio da martedì 22 maggio fino a giovedì 21 giugno con cadenza di due volte a settimana: il martedì e il giovedì dalle ore 17,30 alle ore 19,30 e avranno luogo nella sede della Casa Editrice Serena in piazzale Gramsci, 10 a Viterbo.

Il termine per le iscrizioni è per il 2 maggio e prevede un massimo di 10 partecipanti.

Programma dettagliato e modulo d’iscrizione su www.casaeditriceserena.it

