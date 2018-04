Campionati italiani Dragon boat Fidb 2000 mt: la viterbese Emilia Denaro campionessa italiana

NewTuscia – SABAUDIA – Domenica 15 aprile l’appuntamento era importante per i campionati italiani Dragon Boat sulla distanza dei 2000 mt. Purtroppo l’Etruria Dragon, la squadra locale non poteva essere presente… Eppure anche in questa situazione emerge l’inaspettato. Emilia Denaro di Civit avecchia in forza all’Etruria Dragon ha partecipato alle selezioni della nazionale femminile ed è stata scelta dall’allenatore designato Sergio Barrichello. Ma la notizia non finisce qui… Data l’assenza dell’Etruria dalle gare di Sabaudia il tecnico ha voluto inserirla, con la benedizione dell’allenatore d ell’Etruria Cagnucci, nella sua squadra, quella del Venezia, che ha poi vinto l’oro. Emilia si laurea così campionessa italiana nei 2000 mt ed entra a far parte dellanazionale.

“Elementi che perseverano negli allenamenti con noi si tolgono belle soddisfazioni – commenta Carlo Cagnucci allenatore dell’Etruria e aggiunge – L’anno scorso abbiamo vissuto una stagione fantastica. Quest’anno siamo stati penalizzati fortemente dal cattivo tempo ma ci stiamo riprendendo e torneremo grandi. Come si è visto il lavoro fatto sinora ci premia e possiamo contare elementi fortemente competitivi quali Emilia Denaro, Andrea Brunori, Remigio Ercolani Gabriele Montale, Susanna Calistroni ecc… Cito loro ma ve ne sono altri che, sono sicuro, daranno il loro apporto al momento giusto. Ci stiamo preparando e con l’aiuto del nuovo presidente Mauro Marmo incrementeremo le forze della squadra. Intanto va riconosciuto, come nel caso di Emilia, che Alcide Moschini e Roberto Carelli hanno contribuito con un allenamento mirato sul singolo… Ora andiamo avanti e come diciamo noi: coraggio fierezza e libertà!”