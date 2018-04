Atac, Palozzi (FI): “Da Raggi serve inversione di rotta”

NewTuscia – ROMA – “Le rassicurazioni dell’assessore Meleo sul futuro di Atac risultano purtroppo poco convincenti.

Tra bus a fuoco, concordato, disservizi e criticità finanziarie, la municipalizzata capitolina sta vivendo una crisi molto preoccupante. E, in questo delicato contesto, l’amministrazione Raggi continua a navigare a vista, in balia degli eventi, senza una programmazione efficace ed efficiente. Con effetti negativi, che ricadono direttamente su passeggeri e lavoratori. Dalla giunta capitolina serve una decisa inversione di rotta”. Così, in una nota, il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e coordinatore FI Provincia di Roma, Adriano Palozzi.