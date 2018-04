Turismo, Aurigemma (FI): “Centro studi importante iniziativa, auguri a Presidente Necci”

NewTuscia – ROMA – “Il turismo è un settore molto importante sia per la città di Roma che per la nostra Regione. Perciò, esprimiamo il nostro apprezzamento per la validità dell’iniziativa portata avanti da Federalberghi Roma e dalla Promoroma Hotel Services, che hanno fondato il Centro Studi Turistico Alberghiero, con finalità volte alla promozione e alla diffusione degli studi e della documentazione in tale ambito.

Nel riconoscere quindi la grande rilevanza di questa attività, auguro al Presidente Roberto Necci i più sinceri auguri di buon lavoro”

Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma.