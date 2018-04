Roma,nel secondo Municipio ordinanza contro la Movida

NewTuscia – ROMA – Apprendiamo dalla stampa che la Presidente del II Municipio Francesca Del Bello, vorrebbe emanare una ordinanza per ristabilire i divieti sui consumi dell’alcol con la chiusura dei locali entro l’una. La stessa Del Bello afferma che avrebbe avuto l’ok anche dal Campidoglio.

Non vorremmo che ancora una volta, decisioni del genere venissero prese senza alcuna concertazione con gli Esercenti.

In attesa di ulteriori sviluppi, abbiamo chiesto un incontro in Questura per verificare quali interventi sono stati fatti nel 2017 sulla Movida e la effettiva conta dei danni.