Continua la raccolta fondi per il “Progetto Maia Sostegno alla Vita”

NewTuscia – TARQUINIA – “Maia Sostegno alla Vita” è la campagna di Semi di Pace onlus per raccogliere fondi al numero solidale 45591 per contrastare la mortalità materna e infantile nella Repubblica Democratica del Congo. Si potrà donare fino al 22 aprile per il progetto “salva mamme” che coinvolge l’ospedale di Txingudi gestito dalla congregazione delle Suore Passioniste di San Paolo della Croce. In questi giorni il video è in onda sulle reti Mediaset e La7. Lo spot audio è invece trasmesso da radio locali e nazionali.

“Nella Repubblica Democratica del Congo siamo attivi su più fronti. – sottolinea l’associazione – I problemi sono tanti e cerchiamo, nel nostro piccolo, di dare risposte concrete ai bisogni primari della gente. Proprio nei giorni scorsi abbiamo dato la notizia che doneremo 1000 euro per acquistare latte e zucchero per la colazione di 150 bambini che frequentano la comunità delle suore Figlie della Passione di Gesù Cristo e Maria Addolorata, nella città di Lubumbashi”.

Sarà possibile inviare sms solidali del valore di 2 euro al 45591 da cellulari WindTre, Tim, Vodafone, Poste Mobile, Coop Voce e Tiscali; oppure di 5 euro chiamando il 45591 da rete fissa TWT, Convergenze e Poste Mobile; o di 2 e 5 euro chiamando il 45591 da rete fissa TIM, WindTre, Fastweb, Vodafone e Tiscali.

Semi di Pace onlus