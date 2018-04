Castel Sant’Elia, ordinazione Sacerdotale di Łukas Nowak

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Grati al Signore, la Comunità dei Padri Micheliti del Santuario Maria SS. “ad Rupes” di Castel Sant’Elia annuncia con gioia l’ordinazione Sacerdotale di ŁUKASZ NOWAK che avrà luogo nella Basilica di San Giuseppe a Castel Sant’Elia sabato 21 aprile 2018 alle ore 18.00 e sarà conferita per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria da E. Rev.ma Mons. Romano Rossi Vescovo della Diocesi di Civita Castellana

Domenica 22 aprile alle ore 11.30 nella Basilica di San Giuseppe il novello Sacerdote Łukasz Nowak celebrerà la sua prima Santa Messa, al termine della quale impartirà la benedizione solenne.

La chiamata al sacerdozio è un dono e un impegno come risposta, perché è l’affidarsi, senza condizioni, e fidarsi del Signore ad una vocazione specifica, al sacerdozio sacramentale, in un rapporto sponsale con una persona: Gesù Cristo. Un sì all’eucaristia dono di grazia, un amen totale al corpo di Cristo immolato per la nostra salvezza, per diventare “pane” per gli altri e per fare della propria vita una icona al servizio dei fratelli.

La vocazione è un mistero d’amore, ma è anche un dono di cui meravigliarsi e benedire. Oggi, la nostra comunità Diocesana è in festa e vede esaudita la sua incessante preghiera per le vocazioni, non possiamo che gioire e continuare a pregare affinché il Signore mandi altri operai alla sua messe. Il sacerdozio nella sua missione trova la sua fonte generatrice proprio nella preghiera e nella contemplazione del mistero di Cristo.

Don Giancarlo Palazzi