Appuntamento al Lago di Vico con Un Tè con la Scienza 

NewTuscia – VITERBO – Mercoledì 18 aprile ad Un Tè con la Scienza ci occuperemo delle erbe, in special modo di quelle che in questo periodo primaverile possono essere rinvenute nelle nostre zone.

Per le loro sorprendenti virtù farmacologiche, molte di esse sono state fin dall’antichità utilizzate come unico rimedio per combattere malessere e stati di disagio dell’organismo. Altre continuano ad essere molto ricercate ed apprezzate nella nostra alimentazione per le proprietà nutritive e gastronomiche.

Nell’incontro “Le Erbe di Primavera, naturale alleato per il nostro organismo” Lucia SCATOLINI, naturopata, ci fornirà tanti utili consigli per depurare il fegato e tutto il corpo attraverso un corretto uso di piante del nostro territorio.

L’appuntamento è sempre alle ore 17,00 al Labter della Riserva Naturale Lago di Vico nel Palazzo della Cultura di Caprarola, per gustare un buon tè prima di iniziare!