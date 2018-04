22° Cronoscalata Lago Montefiascone – Campionato Italiano della Montagna per Autostoriche

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Tutto pronto per l’edizione 2018 della Cronoscalata Lago Montefiascone, giunta alla 22° edizione.

La gara, valida per il Campionato Italiano della Montagna riservato alle Autostoriche, e il Trofeo Italiano della Montagna, si svolgerà il 20, 21 e 22 Aprile 2018.

Siamo a oltre 120 iscritti tra auto storiche e moderne, che sfrecceranno lungo il consueto percorso: dal km 5+150 al km 0+400 della S.P. Lago di Bolsena. Il tracciato resta invariato rispetto all’edizione 2017. La manifestazione si disputerà in due manche di prova e due manche di gara.

Il circuito, uno dei più belli dell’intero campionato, e l’organizzazione dell’evento sono stati premiati a livello regionale dall’ACI, insieme al Direttore, per l’edizione 2017.

L’Automobile Club Viterbo, con il direttore Lino Rocchi in prima linea, ha inoltre coordinato le attività collaterali di gestione dell’evento, oltre a riproporre la sfilata di auto sportive che passeggeranno, prima della gara, sullo storico percorso sia il sabato sia la domenica, grazie alla fattiva collaborazione della A.S.D. ACI Viterbo Corse e l’Associazione Locals Only.

Nelle scorse edizioni è stato confermato e incrementato il numero degli iscritti, di norma superiori alle 100 vetture partecipanti tra auto storiche e moderne, ma il vero elemento che rende ancora più spettacolare l’evento è l’affluenza del pubblico: l’obiettivo è di incrementare il record di presenze della scorsa edizione, fattore che ha reso ancora più coinvolgente e pittoresca la competizione, già impreziosita dall’affascinante panorama del Lago di Montefiascone.

La Diretta dell’evento sarà curata dall’ormai preziosa collaborazione di Mattiperlacorse.it con l’insostituibile Faby Valentina cui quest’anno si affianca la professionalità di WiPlanet, per coprire i punti più spettacolari del percorso, nel 2017 sono stati raggiunti più di 180.000 contatti.

La tradizionale “Grigliata” del sabato prima delle prove, per piloti, addetti e curiosi, è offerta quest’anno dal Todis Di Montefiascone.

Un appuntamento fisso per appassionati e curiosi è rappresentato dalle prove tecniche che si svolgeranno come di consueto in Piazza del Mercato (ex Campo Boario) a Montefiascone dalle ore 15:30 alle ore 19:30 di venerdì 20/04/2018, per proseguire nella mattinata di sabato 21/04/2018 dalle ore 08:00 alle ore 11:00, mentre il paddok è dislocato vicino alla linea di partenza.

Le prove ufficiali prenderanno il via alle ore 14:30 di sabato 21/04/2018. La gara avrà inizio alle ore 09,30 di domenica 22/04/2018, mentre la premiazione avrà luogo al termine della gara al Ristorante “La Carrozza d’oro” sul lungolago.

Automobile Club Viterbo