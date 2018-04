In fumo la pizzeria La terrazza a Capodimonte

NewTuscia – CAPODIMONTE – Alle ore 20:45 circa la squadra dei Vigili del fuoco di Gradoli è intervenuta a Capodimonte per l’incendio delle pizzeria “La terra zza”, situata sul lungolago.

Il fuoco ha completamente distrutto il locale, costruito per la maggior parte in legno. Sul posto, oltre agli uomini e al mezzo del distaccamento di Gradoli, è intervenuta anche l’autobotte da Viterbo, insieme al Funzionario di guardia.

Al momento non sono note le cause del rogo, ma sono i corso le indagini per cercare di stabilire se c’è un collegamento con gli incendi che si sono già verificati nella zona poco tempo fa. Da un rapido approfondimento, però, sembra che le cause dell’incendio sono sicuramente accidentali, in quanto sviluppato durante la normale attività del locale.

È stato infatti lo stesso gestore a chiamare i soccorsi e a fare evacuare le circa 30 persone presenti nella pizzeria.