Calcio a 5 Viterbo ai playoff per la serie A2

NewTuscia – VITERBO – Viterbo ai play off per la serie A2! Obiettivo stagionale conseguito all’ultima giornata, lottando contro una serie di eventi sfortunati che sembrava non avere fine l’Active Network Futsal approda agli spareggi promozione.

Nella gara di oggi ha rifilato un 6-0 al Cagliari, in terra sarda, nonostante una rosa rimaneggiatissima per le assenze dei fratelli Ferreira, di Rafael Martins Gomes e del nostro cannoniere Daniele Paolucci.

Tripletta di Israel Caro e poi reti di Daniel Rosa Garcia, Oscar Perez Garcia e Danilo Trapasso per un punteggio che non ammette repliche. Sabato prossimo gara di andata con la Cioli Ariccia Valmontone, tutti gli sportivi viterbesi sono invitati a sostenere la squadra presso il palacus di via S.Camillo De Lellis.