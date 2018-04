NewTuscia – RIETI – Continua la strisciata positiva della Finass Atletica Viterbo che nella seconda outdoor stagionale domenica 8 a prile, si è presentata in grande forma con i suoi giovanissimi atleti al “Guidobaldi” di Rieti dove si è svolta la 2^ prova dei Campionati di Società fase Interprovinciale (Viterbo-Rieti) per le categorie Cadetti/Cadette. Ad accompagnare la formazione viterbese, che ha raccolto due ori individuali nei 2000m. e nel giavellotto ed uno nella staffetta veloce maschile, i tecnici della società Umberto Battistin e Federica Gregori.

Vittoria nei 2000m. per Matteo Cianchelli, ormai avviato ad emulare i risultati agonistici del padre Cesare, ottimo ostacolista e decatleta della UISP Atletica Viterbo negli anni 80/90. Matteo ha corso in maniera convincente la distanza con il nuovo record personale in 6’57″04 chiudendo la gara con uno strepitoso strappo negli ultimi 200m. che gli è valso la vittoria. Buon rientro agonistico con vittoria anche per Misgana Teobaldi che alla prima uscita agonistica da cadetta sul giavellotto realizza la misura di 23,89.

Buone prestazioni anche per i velocisti Federico Ercoli e Giuseppe Ambrosini rispettivamente 19″22 e 19″26 sui 150m. e si ripetono nel Lungo con 5,37 e 5,44, Loajhit Botticelli è 6° con 5,28. Buone prove nelle varie gare in programma anche per Aurora De Santis, Sara Arcangeli, Erica Ciatti, Iacopo Leonardi e Valeria Gasbarri.

Vince la staffetta 4×100 il quartetto della Finass con la squadra composta da Leonardi, Cianchelli, Ercoli ed Ambrosini.

I prossimi appuntamenti agonistici per gli atleti della Finass Atletica Viterbo saranno a Viterbo venerdì mattina 20 aprile con i campionati studenteschi delle medie e dei superiori e sabato pomeriggio 21 aprile con il “Trofeo di Primavera”.