Al Rivellino di Tuscania il Faust di Sergio Urbani

TUSCANIA – Sabato 21 aprile alle ore 21.00 al Teatro Il Rivellino di Tuscania, la Compagnia "I Bardi del Caos" porta in scena Faust, tratto da La tragica storia del dottor Faust di Christopher Marlowe, per la regia di Sergio Urbani. Un dramma intenso ed emozionante sull'eterna lotta tra il bene e il male. "Faust è l'opera del tormento, della ricerca e del tentativo di superare il limite umano. Ho cercato di rendere attuale la storia attraverso una ricontestualizzazione moderna; la musica ha un ruolo fondamentale e si alterna come si alternano i tormenti di Faust, eternamente diviso tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, tra la sua parte buona e la sua parte cattiva. Faust è l'opera della ricerca di ciò che non possiamo avere e infine della scelta con tutte le sue conseguenze: l'elevazione a Dio porta alla creazione e alla crescita spirituale, l'adorazione di Satana conduce alle tenebre e alla distruzione. È un dramma toccante ed universale in cui ognuno di noi può riconoscere innegabilmente una parte di sé" spiega il regista.

Per info e prenotazioni: 329.1158830 – 348.5401314 – 371.1149276 – 339.5764400.

