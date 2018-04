Volley F. Le squadre Vbc in campo nel week-end

NewTuscia – VITERBO – Il week end delle squadre Vbc inizia sabato alle 16 con la Serie D che alla Palestra Itis B. Pascal di Roma incontra Apd Tor di Quinto. Dopo la bella vittoria di sabato scorso con Palombara, le ragazze di Francesco Rita affrontano la quarta forza del giorone decise a confermare quanto di buono fatto vedere in casa sette giorni fa. All’andata finì 0/3 per le romane.

Alle 17,30, a Zagarolo, sarà la volta della Serie C che scende in campo contro la Union Volley Intent. Le castellane sono seste in classifica con 38 punti, contro i 13 delle ragazze allenate da Danilo Turchi, tredicesime. All’andata finì 3/1 per capitan Benedetta Ippoliti e compagne.

Domenica interamente dedicata alle giovanili.

Si inizia di buon mattino con la Under 12 S3 impegnata nel raggruppamento al Palasporting Viterbo.

Alle 11 al PalaVolley di via Gran Sasso in campo l’Under 12 di Danilo Turchi che affronta Pallavolo Orbetello, seconda forza del girone con 18 punti contro gli 8 delle viterbesi, seste. All’andata finì 3/0 per le toscane.

Sempre alle 11, questa volta a Orte presso la Tensostruttura Itis, sarà la volta della Under 14 promozionale di Stefano Battisti che affronta lo Sporting Club Pallavolo Orte 1967.

Le avversarie sono none in classifica con 4 punti conquistati contro i 24 delle ragazze di Jacopo Iacovacci, quarte. All’andata finì 3/0.

Il week end Vbc si chiude nel pomeriggio al PalaVolley con l’Under 13 promozionale di Danilo Turchi che alle 18,30 affronta Pallavolo Tarquinia, quarta in classifica con 24 punti contro i 13 delle viterbesi, quinte. All’andata finì 3/0.