Turismo e bellezze del Lazio: villa d’Este a Tivoli

NewTuscia – È uno dei luoghi più belli del Lazio, quelli maggiormente visitati dai turisti al di fuori, ovviamente, di tutto quello che riguarda la città di Roma. Proprio al di fuori della Capitale, non troppo lontano, c’è una località che a fronte di una estensione territoriale piuttosto limitata presenta una grande quantità di siti di grande interesse.



Siamo a Tivoli, pochi chilometrida Roma: un piccolo gioiello incastonato in uno degli angoli più suggestivi della campagna romana. E tra i siti più interessanti che questa realtà propone vi è villa d’Este, opera imponente di epoca rinascimentale.

Come si può leggere sul sito Tivolivilladeste.com si sta parlando di un gioiello artistico, capolavoro di arte e natura che dal 2001 è stato incluso tra i siti patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Un’opera magnificente realizzata sul finire del 1500 per volontà dell’allora cardinale Ippolito d’Este che dovette trasferirsi proprio a Tivoli per gestire diversi territori dei quali era stato nominato governatore.

Alla realizzazione della villa lavorarono, negli anni, artisti quali il Bernini portando la struttura ad un livello di eccellenza assoluta. Villa d’Este è oggi famosa per i suoi giardini meravigliosi, per le moltissime fontane presenti e per gli straordinari giochi d’acqua che sono in grado di regalare al visitatore.

E Villa d’Este di Tivoli è, oggi, al quattordicesimo posto tra i 30 siti italiani più visitati dai turisti nel 2017: si parla di oltre 460mila visitatori con un (+4,0% rispetto al 2016. Per restare sulla stretta attualità, è sufficiente pensare che in occasione della Pasquetta 2018, sono stati circa 17mila i visitatori giunti sul luogo per visitare Villa d’Este; e Villa Adriana, l’altra grande meraviglia di Tivoli e anch’essa sito incluso dall’Unesco nei luoghi patrimonio dell’umanità. Quindi è tutto il polo tiburtino, di Tivoli, a suscitare grande interesse a livello turistico.

Una conferma importante per un territorio particolarmente denso di bellezze architettoniche e turistiche che si trova a pochi chilometri da Roma; e che per questo può rappresentare una alternativa anche dal punto di vista turistico per i milioni dl visitatori che, con cadenza periodica, si recano nella Capitale.