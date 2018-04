Regione Lazio, Onorati: “Insediato il nuovo tavolo agroalimentare”

NewTuscia – ROMA – Si è insediato oggi il Tavolo agroalimentare della nuova Giunta Zingaretti, presieduto dall’Assessore Agricoltura, Ambiente e Risorse Naturali, Enrica Onorati, partecipato dalle Direzioni Agricoltura e Ambiente, da Arsial e dalle associazioni di categoria AGCI Lazio, CIA Lazio, Coldiretti Lazio, Confagricoltura Lazio, Copagri Lazio, Lega delle Cooperative Lazio, UE Coop Lazio.

Il discorso di presentazione ufficiale dell’Assessore Onorati è stato incentrato nel ribadire e consolidare l’importanza del tavolo, quale sede di proficuo scambio e condivisione delle strategie di un settore fondamentale per l’economia regionale, e quale strumento fondamentale per la veicolazione delle importanti opportunità, messe a disposizione dalla Regione Lazio, per le imprese, il sistema agricolo e allevatoriale.

“Il nostro impegno sarà non solo proseguire le attività del tavolo, che sono prassi consolidata – ha dichiarato l’Assessore nel corso dell’incontro – ma integrarlo, in coerenza con le deleghe del nuovo Assessorato, alle importanti tematiche della tutela dell’ambiente e della valorizzazione del paesaggio e delle risorse naturali regionali, per lavorare in modo unitario e armonico con il settore agricolo e agroalimentare”.

Nel corso dell’incontro, si è discusso con le associazioni di categoria dello stato dell’arte e delle diverse priorità del territorio su cui lavorare insieme.