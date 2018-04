Gran finale stamani per il Certame Cardarelliano con l’ “Omaggio a Cardarelli”

NewTuscia – TARQUINIA – L’appuntamento era per stamani nella sala consiliare alle ore 9.45 per assistere alla premiazione degli studenti e ad altri interventi di alto spessore culturale. In apertura un “Omaggio a Cardarelli” con il documentario fotografico di Vincenzo Mancini, voce narrante Osvaldo Bevilacqua, presente anche quest’anno in sala. La parola poi Remo Castellini (ricercatore all’Università di Vienna), Simone Scataglini (Direttore del Memoriale della Shoah di Tarquinia) e Andrea Pellegrini (Saggista e critico letterario). Immancabile la tradizionale performance artistica, affidata quest’anno a un interprete d’eccezione, Pino Quartullo, che presta la sua voce straordinaria (indimenticabile il suo doppiaggio di Jim Carrey in “The mask”) alle più belle “parole in viaggio” di Cardarelli.

Ieri gli studenti migliori provenienti da tutta Italia si sono cimentati nella difficile prova del certame, mentre i docenti assistevano ad uno straordinario workshop presso la Biblioteca a relazionare Adele Dei (Università di Firenze), Andrea Monda, i proff. Maria Francesca Petrocchi e Carlo Serafini (Unitus), , Carlo Albarello (Ass. Italianisti ), Fabio Canessa, Lilia Grazia Tiberi (STAS e Lions Club). Tema dell’incontro “Ecologia e letteratura”. Nel pomeriggio gli studenti per rilassarsi dopo la prova hanno potuto fare un’escursione nella cittadina e alle tombe etrusche Uno staff di studenti dell’I.I.S.S. “Cardarelli” ha messo in atto un’esperienza di “Alternanza Scuola Lavoro”: alcuni allievi del Turistico con l’accoglienza e assistenza delle delegazioni; studenti degli indirizzi Classico e Scientifico, formati dalla Dott.ssa Sabina Angelucci, hanno fatto da supporto guida turistica alle visite nei siti e al museo etrusco.

IIS Vincenzo Cardarelli Tarquinia