NewTuscia – VITERBO – Mentre nel centrodestra si naviga nel caos più totale, CasaPound ha le idee chiare ed è pronta a lanciare il suo candidato a sindaco, sarà Claudio Taglia capofila di una lista agguerrita in dirittura d’ arrivo, tra cui spiccano militanti e figure che da anni si battono fisicamente sul territorio, imprenditori e liberi professionisti.

Anche per quanto riguarda il programma politico e le iniziative che ci accompagneranno da qui al 10 giugno il quadro è già tracciato, così come per altre sorprese che riveleremo a breve.