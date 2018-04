7° Rally dell’Umbria a Perugia

NewTuscia – PERUGIA – Il Moto Club Umbria, forte della sua lunga tradizione organizzativa, torna ad organizzare il suo Rally dell’Umbria, dedicato a motociclisti appassionati di turismo avventura.

L’evento non competitivo, propone ai 150 motociclisti iscritti la scoperta dei paesaggi e dei luoghi storici meno conosciuti dell’Umbria, con un’attenzione alla tradizione gastronomica.

Il percorso sarà avvincente ma non impegnativo, tutto su strade bianche e sulla viabilità asfaltata secondaria, appositamente tracciato per moto da enduro non specialistiche e pluricilindriche.

I circa 1000 km complessivi saranno percorsi in tre tappe giornaliere di circa 300 km, con partenza ed arrivo nel centro storico di Perugia; i parteciperanno, per una ricca merenda organizzata nei comuni di Pietralunga (venerdì 20) e Poggiodomo (sabato 21), ed in vetta al Montarale.

L’evento sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà lunedì 16 aprile alle 12 nella Sala Fiume in Regione. Partecipano l’assessore regionale Fabio Paparelli, Filippo Ceccucci, presidente del Motoclub Umbria, Rocco Lopardo, responsabile nazionale settore turismo della federazione motociclistica, e rappresentanti dei Comuni di Perugia, Pietralunga e Poggiodomo.

Il 7° Rally dell’Umbria apre così la stagione del calendario Turismo Adventouring della Federazione Motociclistica Italiana, che attraverso questa formula si propone di sviluppare una forma di eco-turismo che sia un aiuto ed uno stimolo all’indotto del turismo in località di particolare pregio storico e paesaggistico: Il Rally dell’Umbria transiterà infatti da 36 Comuni umbri!

L’evento ha raccolto l’entusiasmo degli enti locali, primo fra tutti la Regione Umbria; ad offrire i loro patrocini, anche tutti i comuni ospitanti: la Città di Perugia, i Comuni di Pietralunga, Piegaro e Poggiodomo.

Il Rally dell’Umbria, secondo la miglior tradizione del Moto Club Umbria, dovrà esser “navigato” dai partecipanti attraverso un road-book cartaceo in rotolo da montare sul manubrio: la formula, oltre a divertire stimolando il senso dell’orientamento, consente di evitare qualsiasi forma di “segnaletica” sul percorso, restituendo i tracciati all’anonimato dopo la conclusione dell’evento.

Il programma del Rally dell’Umbria, che porterà 150 moto nel centro storico, si propone di di coinvolgere la cittadinanza con due momenti salienti: venerdì 20 la partenza avverrà alle ore 9,00 da Piazza IV Novembre, dopo che il Sindaco di Perugia Andrea Romizi e l’Assessore al Turismo Teresa Severini avranno accolto i partecipanti, per un saluto, nella splendida Sala dei Notari.

Nella serata di sabato 21, i Giardini Carducci ospiteranno, oltre alle moto, il concerto di “Lil’ Cora and The Soulful Gang”, offerto dal Moto Club Umbria ai partecipanti al Rally dell’Umbria, ma anche alla cittadinanza tutta ed ai numerosi turisti che saranno in città.

SCUOLABUS SEQUESTRATO DALLA POLIZIA LOCALE DI PERUGIA

Il controllo di uno scuolabus operante nella zona di Porta Pesa svolto da una pattuglia della Polizia Locale di Perugia ha fatto emergere l’illecito utilizzo del mezzo, gravato da provvedimento di sequestro dell’A. G..

Agli accertamenti documentali e di efficienza tecnica del mezzo – estesi anche al conducente ed ai relativi titoli abilitativi alla guida – ha fatto seguito il sequestro dello stesso, il suo deposito presso un custode giudiziario e l’informativa all’A. G., già titolare di procedimento penale aperto in capo al titolare dell’attività di autoservizi.

EBURNEA BELTA’: TERZA EDIZIONE/ DOMENICA 15 APRILE ALLE 17 PRESSO LA SALA FATEBENEFRATELLI L’ELEZIONE DELLA PRIMA DAMA DEL MAGNIFICO RIONE PORTA EBURNEA

Si terrà domenica 15 aprile, a partire dalle ore 17, presso la sala Fatebenefratelli in piazza San Giovanni di Dio, l’elezione della prima dama del Magnifico Rione Porta Eburnea.

L’evento, “Eburnea Beltà”, è giunto alla terza edizione.

Il programma prevede la sfilata e presentazione delle candidate al ruolo di prima dama; poi l’elezione della vincitrice, infine un momento conviviale offerto a tutti i presenti.

XIX EDIZIONE DEL TORNEO ARTI MARZIALI STORICHE – QUALIFICAZIONI SUD/ SABATO E DOMENICA APPUNTAMENTO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT PELLINI

Si terrà nel fine settimana, sabato 14 e domenica 15 aprile, presso il palazzetto dello sport di viale Pellini, la XIX edizione del torneo arti marziali storiche, qualificazioni sud.

L’evento, organizzato dalla Sala d’Arme Achille Marozzo, ha il patrocinio del Comune di Perugia, Associazione Perugia 1416, Uisp ed è in collaborazione con il Magnifico Rione di Porta Santa Susanna, detentore del Palio di Perugia.

I partecipanti, provenienti da tutta Italia, si sfideranno in quattro discipline: spada sola, spada e brocchiero, spada e pugnale, spada e rotella.

Il programma di sabato 14 aprile:

Alle ore 8 preparazione dei campi di gara; alle 8.30 riunione arbitri e direzione di gara; alle 9 appello ed inizio gare;.

Alle 19 presso la sala Santa Chiara di via Tornetta è previsto il sorteggio solenne degli schermidori medievali che rappresenteranno i 5 rioni di Perugia in occasione del Palio Perugia 1416 edizione 2018: la sfida andrà in scena il 7 giugno in piazza IV novembre.

Il programma di domenica 15 aprile:

Alle ore 8 preparazione dei campi di gara; alle 8.30 riunione arbitri e direzione di gara; alle 9 appello ed inizio gare, ore 15 inizio gare pomeridiane fino alle ore 18.

La Sala d’Arme Achille Marozzo si occupa da oltre venti anni dello studio e dell’applicazione delle antiche tecniche di combattimento all’arma bianca, così come ci sono state tramandate dai Maestri. La storia diventa, dunque, disciplina marziale.

L’associazione è presente in tutta Italia con oltre 40 sale; i corsi consentono di dedicarsi alle discipline della spada da lato, pugnale, spada a due mani, spada e brocchiere, spada e pugnale, spada e rotella, armi in asta.

ART MONSTERS/ PRESENTAZIONE DEL CATALOGO MARTEDI 17 APRILE 2018 ALLE 18.30 IN SALA DELLA VACCARA

Dopo il successo riscontrato da ART MONSTERS – Contemporary Art in Umbria 2017, che ha portato in mostra al Museo Civico di Palazzo della Penna le opere di 17 artisti tra i migliori talenti presenti in Umbria, sotto la direzione artistica del curatore Paolo Nardon, arriva il Catalogo a chiudere il cerchio e cristallizzare in un volume l’evento.

Il catalogo verrà presentato a Perugia Martedì 17 Aprile 2018 alle ore 18.30 presso la Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori, alla presenza del Sindaco di Perugia Andrea Romizi, del Consigliere Massimo Perari, del curatore Prof. Paolo Nardon e del Presidente dell’Associazione culturale Artech Massimiliano Poggioni.

ART MONSTERS – Contemporary Art in Umbria 2017 è stata organizzata dall’Associazione culturale Artech in collaborazione con il Comune di Perugia, ed ha ricevuto il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”, Conservatorio di Musica “Francesco Morlacchi” e Università per Stranieri di Perugia. La mostra si è svolta dal 23 settembre al 22 ottobre 2017, contando la presenza di circa 2000 visitatori.