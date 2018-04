1000 Miglia, presentato oggi in Provincia il passaggio della corsa ad Amelia e Orvieto

NewTuscia – TERNI – Parte da lontano, addirittura dall’edizione del 1930 quando il prodotto ufficiale furono i Fichi Girotti di Amelia, portati dal pilota ternano Mario Umberto Borzacchini, il legame tra il territorio ternano e la prestigiosa 1000 Miglia il cui passaggio in Umbria sud per l’edizione 2018 è stato presentato stamattina in Provincia di Terni.

La corsa toccherà i comuni di Orvieto e Amelia nel pomeriggio di giovedì 17 maggio, e attraverserà quelli di Orte, Lugnano in Teverina, Alviano, Guardea, Montecchio, Baschi. Oggi alla presentazione dell’evento “L’Umbria attende la 1000 Miglia” hanno partecipato: Giampiero Lattanzi, presidente della Provincia di Terni, i rappresentanti dell’Automobil Club Terni e Giuseppe Cherubini Vice Presidente del Comitato Operativo della Mille Miglia S.r.l. di Brescia.

“La 1000 Miglia – ha detto il presidente Lattanzi accogliendo tutti gli ospiti per la conferenza stampa – è un evento di grande prestigio e al quale la Provincia di Terni darà il suo apporto anche per l’organizzazione della viabilità visto che è una corsa aperta che non prevede la chiusura delle strade. Il suo passaggio è un’occasione importante per promuovere l’immagine della nostra terra e le nostre realtà, proposte sia in termini turistici che culturali e sociali”.

Entusiasmo fra i Comuni, soprattutto dei due territori dove la corsa passerà, ossia Amelia e Orvieto. Il sindaco di Amelia, Laura Pernazza, e il rappresentante di Orvieto hanno sottolineato come la 1000 Miglia sarà occasione per promuovere i prodotti delle terre amerine e orvietane e le loro bellezze turistiche e culturali.

Suggestiva l’esposizione di alcune auto d’epoca organizzata all’esterno di Palazzo Bazzani dove sono state parcheggiate auto delle forze dell’ordine, una Ferrari ed altri vetture di grande storia e fascino che hanno richiamato molti curiosi e appassionati.

La passione per le auto storiche è viva e presente in tutta la regione, per questo dal 2008 il club il Magnete di Amelia, si impegna ad offrire il servizio volontario di aiuto al passaggio della 1000 Miglia, che ogni anno porta circa 700 equipaggi ad attraversare la nostra bella penisola italiana. Finalmente quest’anno si è riusciti ad ottenere qualcosa di più. Grazie al Comune di Amelia e al Museo Scuderia Traguardo, capofila della rete museale umbro Laziale, insieme ai comuni ai comuni di Baschi, Montecchio, Guardea, Alviano, Lugnano in Teverina, Amelia, Orte (si aggiungono i Comuni di Orvieto e Bagnoregio per il progetto di valorizzazione territoriale), quest’anno la 1000 Miglia ha ottenuto due controlli degli equipaggi, ad Orvieto (controllo orario) e ad Amelia (controllo a timbro), e il transito in 9 comuni.

Oltre all’indiscussa meraviglia del territorio che gli equipaggi potranno ammirare, è previsto un intrattenimento, in tutti i comuni, durante il passaggio della auto in gara, e l’omaggio al conducente e navigatore delle rotelle di Fichi Girotti, un prodotto di assoluta qualità, facilmente consumabile dagli equipaggi, che non amano distrazioni, e restano concentrati sulla gara. Insieme all’omaggio dell’azienda Girotti verrà consegnato uno “Scrigno di pregio” offerto dalla Italyheart facente parte del Progetto di Promozione Territoriale “Terre dell’Infinito”.

l’Umbria dell’artigianato e del buon magiare arriverà anche alla premiazione di sabato 19 maggio, infatti uno dei premi, che andrà nelle mani dei vincitori della 1000 Miglia 2018, sarà un orcio in ceramica, realizzato dalla ditta Grazia di Deruta, contenete l’olio denominato “Infinito”, un olio prodotto nelle zone dell’amerino dove da secoli è presente una particolare specie di olivo chiamato “Raio” che produce olio dalle caratteristiche organolettiche uniche nel suo genere.