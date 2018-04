Solidarietà al circolo Pd di Santa Marinella per quanto subito

NewTuscia – LADISPOLI – A nome del Circolo PD di Ladispoli esprimiamo la nostra più sentita solidarietà al Partito Democratico di Santa Marinella e a tutti i suoi militanti, contro la cui sede è stata lanciata una bottiglia incendiaria che ha colpito la bacheca esterna.

Desideriamo ringraziare chi, con prontezza d’intervento, ha permesso la minimizzazione dei danni e la salvaguardia delle persone da eventuali ferimenti. Condanniamo quanto compiuto in quanto convinti più che mai che la violenza e l’intolleranza presente in questo momento non debbono per nulla essere messe nelle condizioni di sopraffare la libertà di manifestare le proprie opinioni, rispettose solo ed esclusivamente delle nostre leggi.

Consideriamo l’atto termometro di un momento di estrema difficoltà per il vivere civile e democratico e come PD Ladispoli ribadiamo la necessità e la salvaguardia della pluralità di pensiero, argine a qualsiasi forma di azione tendente nei suoi obiettivi a rinnegare le diversità, connaturante il mondo moderno e valore aggiunto dei nostri tempi.

Ufficio Stampa PD Ladispoli