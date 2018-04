Roma, buche e voragini, Assotutela: “Pronta class action”

NewTuscia – ROMA – “La Capitale d’Italia sempre più vittima del degrado infrastrutturale. Apprendiamo, infatti, che in queste ore, in via Flaminia, all’altezza del quartiere Fleming, si è aperta un’altra voragine. L’ennesima per una città che sta letteralmente crollando sotto i piedi dei suoi residenti. Voragine che segue, peraltro, il grave episodio di inizio settimana lungo il tratto capitolino della via Salaria dove, a causa del formarsi di vere e proprie “buche killer”, decine di macchine sono rimaste in panne.

Un contesto urbano e viario a cui non possiamo più sottacere: dopo l’esposto in Procura della Repubblica, la nostra associazione ha intenzione di predisporre una class-action, a tutela degli automobilisti, al fine di avviare un percorso di risarcimento danni contro le istituzioni competenti”. Così, in una nota, il presidente della associazione Assotutela, Michel Emi Maritato.