Orte, stimolare idee e confronto politico amministrativo per il Bilancio Comunale 2018

di Stefano Stefanini

Newuscia – ORTE – Il Sondaggio “Io ascolto” del PD può essere un qualificato punto di partenza per trarre argomenti di discussione – sinora del tutto inesistente – in occasione dell’approvazione del Bilancio Comunale 2018.

Nel sondaggio “Io ascolto” i cittadini hanno dato il loro giudizio sulla qualità della vita – rimasto invariato negli anni – esprimendo insoddisfazione su servizi socio sanitari, servizi al cittadino/uffici comunali, integrazione tra comunità, sicurezza, spazi verdi e per l’infanzia tutela dell’ambiente e salvaguardia del territorio, viabilità e parcheggi.

Il grado maggiore di soddisfazione è dato dalle strutture scolastiche, seguite dalla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, servizio acquedotto/idrico, il trasporto pubblico locale, la disponibilità di attività commerciali e negozi, le attività sportive/con giudizio sullo stato manutentivo delle strutture esistenti, valorizzazione del territorio e del patrimonio artistico, i servizi sociali, le iniziative culturali promosse dall’amministrazione comunale chiudono le attività reputate dai cittadini soddisfacenti.

I dati danno le medesime indicazioni anche rispetto alle risultanze dell’indagine “Orte, bene comune” condotta dallo stesso PD nel 2013. Ricordiamo che l’indagine d’opinione ha coinvolto un totale di 336 risposte di cui 150 espresse on line.

Per il livello di soddisfazione globale si registra su 100 intervistati che il 24% risulta molto insoddisfatto il 25 % insoddisfatto, il 27%poco soddisfatto, per i giudizi positivi si registra il 18% del campione di cittadini sondato soddisfatto, il 2% molto soddisfatto e il 3% non si esprime.

Segue un nostro commento sui dati forniti dal PD di Orte. Nel documento diffuso, discusso dai cittadini nel corso dell’assemblea aperta si precisa che questo percorso di indagine ha consentito al Partito Democratico di Orte di conoscere le criticità e anche le potenzialità, spesso inespresse, del territorio, rispetto alle quali potranno essere elaborate delle proposte operative sia da parte del PD che con “Anima Orte” è all’opposizione, e sia per la giunta e la maggioranza del sindaco Giuliani, che per le altre forze di opposizione come la lista civica Idee Chiare.

L’obiettivo dell’indagine, oltre all’individuazione delle criticità percepite dai cittadini, è quello di creare le condizioni e generare una situazione che determini scelte amministrative di opposizione di maggioranza per un complessivo miglioramento della “Qualità della Vita” dei cittadini, agendo su più versanti, quali lo sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale, ambientale e culturale, riqualificazione urbanistica e territoriale, cercando di invertire il declino che purtroppo la nostra realtà locale sta conoscendo da alcuni anni in diversi ambiti.

Le proposte vertono su diverse aree e aspetti, articolati con diverse soluzioni per cui a titolo esemplificativo analizziamo:

– Sviluppo sostenibile, Territorio e urbanistica, Viabilità: valorizzazione del centro storico. Polo culturale e turistico per cinema e forme artistiche ed artigianali. Sviluppo economico di alcune prerogative locali. Piano energetico comunale per pianificare interventi energetici compatibili con l’ambiente.

– Assetto urbanistico con attenzione ai servizi necessari (aree a verde, parcheggi, luoghi di incontro e di socializzazione con individuazione di risorse certe per ciascun punto programmatico). Attuazione del principio del “consumo zero del suolo: passare dal nuovo al recupero dell’esistente …progettare una cultura dell’abitare e del vivere.

Va perseguito con forza il progetto della realizzazione un Parco archeologico naturalistico del Tevere, che colleghi Orte – Orte Scalo – Caldare – Petignano e Lucignano, con annessa pista ciclo-pedonabile, oltre all’esigenza di ulteriore miglioramento della viabilità di Orte Scalo. Progetto che sta prendendo corpo con la partecipazione alla progettazione da parte degli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Orte.

– Coesione Sociale: un argomento messo in rilievo già nell’indagine “Orte bene comune” elaborata nel 2013 è quello dell’esigenza manifestata da molti cittadini per il miglioramento delle strutture sportive ( di prossimità nei vari centri abitati) , dello studio e della cultura, attraverso una pianificazione integrata dei servizi, graduandone lo sviluppo nell’arco del tempo.

Sono argomenti affidati al dibattito politico cittadino, per una sintesi politico-programmatica tra le forze politiche e sociali e per le scelte sulle cose da fare, sui finanziamenti ottenuti e da conseguire e sulle manutenzioni dei beni comunali da affrontare, che la discussione e l’approvazione del Bilancio comunale dovrà attuare concretamente con lo stanziamento di risorse e l’imposizione di imposte.