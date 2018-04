Narni: Comune organizza incontri pubblici su stato salute territorio con Arpa e Usl

NewTuscia – NARNI – Sarà la qualità dell’aria il tema del primo incontro organizzato dall’assessorato all’ambiente del Comune di Narni, nell’ambito di un programma di uscite pubbliche per approfondire le tematiche ambientali più importanti del territorio narnese.

L’incontro si svolgerà mercoledì 18 alle 17 all’auditorium della scuola media Luigi Valli e vedrà partecipare esperti dell’Arpa, dell’Usl 2 e del Comune, oltre all’assessore all’ambiente, Alfonso Morelli. “Gli incontri – spiega proprio Morelli – sono strutturati su una serie di approfondimenti e informazioni scientifiche sullo stato di salute del nostro ambiente, analizzando anche quali strategie adottare per conservarlo e migliorarlo”.

Il programma del 18 aprile prevede inizialmente una disamina sul quadro normativo, sul valore del monitoraggio e della valutazione qualitativa dell’aria e sull’origine degli inquinanti. Si parlerà anche dell’impatto sanitario degli inquinanti ambientali e di “Airselfie”, il progetto innovativo di Cittadinanzaattiva per valutare l’esposizione delle persone agli inquinanti atmosferici.

“Parleremo – aggiunge l’assessore – di cosa fare, di quali misure e proposte mettere in campo per il miglioramento della qualità dell’aria e conseguentemente per la tutela della salute”. Ad intervenire saranno, oltre a Morelli, Caterina Austeri e Marco Pompei, di Arpa Umbria, Giuseppe Donzelli, presidente Ordine dei Medici della provincia di Terni e Armando Mattioli, dell’Unità di progetto Salute e Ambiente dell’Usl 2.