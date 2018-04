Montalto Marina, Fiera Maremma d’aMare, ecco il programma

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – La fiera Maremma d’aMare, l’evento clou della tradizione maremmana torna a Montalto di Castro dal 21 al 25 aprile. Cinque giorni intensi immersi nella meravigliosa cornice di Montalto Marina, dove butteri e cavalli saranno i veri protagonisti. Quest’anno l’evento, giunto alla sua quinta edizione, sarà ancora più ricco di iniziative volte a garantire ai visitatori una offerta turistico-commerciale di prestigio e una esperienza indimenticabile (ingresso libero). La tradizione equestre sarà al centro della manifestazione, alla quale parteciperanno associazioni cavalleresche di butteri maremmani, coordinate dall’associazione Cavalieri di Vulci, la scuola di equitazione Ruben Ranch e altri professionisti del settore.

Al villaggio delle tradizioni (piazzale del Palombaro) i butteri, ogni giorno, con il loro caratteristico abito, daranno spettacolo in sella ai cavalli maremmani e i professionisti del gruppo Aragona’s si esibiranno in dimostrazioni coinvolgenti. Il percorso degli stand espositivi della fiera, collaudato con successo dalle scorse edizioni, interesserà via Arbea, piazzale del Palombaro, via del Palombaro e via Tevere dove ci sarà spazio anche per i più piccoli con l’area giochi: giostre, gonfiabili, giochi in legno, carosello, pony, zucchero filato, mascotte, trucca bimbi e animazioni. In programma anche diverse attività sportive, come e bike con percorso gimcana, kite surf con prove gratuite, il percorso Spartan workout, dimostrazioni di fitness e arti marziali che si svolgeranno nella pineta comunale, nel centro servizi di via Tevere e sulla spiaggia del lungomare Harmine. Quest’ultima location sarà protagonista di ulteriori spettacoli con intrattenimenti e in particolare, nella giornata conclusiva della fiera, si svolgerà la parata con il corteo storico e lo spettacolo aereo con fumogeni tricolore sulle note dell’Inno nazionale.

Il 23 aprile, in occasione ella giornata mondiale del libro, alle ore 18:00, presso il centro servizi di via Tevere, si terrà la presentazione del libro “I viaggiatori coraggiosi, antologia di racconti”. Sempre al centro servizi verrà inoltre esposta nei giorni della fiera la mostra di pittura di artisti maremmani. L’inaugurazione della manifestazione si terrà sabato 21 aprile, alle ore 16:00, a via Tevere con la sfilata della Fanfara dei Carabinieri, dei Butteri maremmani, del gruppo Aragona’s, della parata contadina e dei trampolieri. Nei giorni della fiera il Comune di Montalto di Castro e la Fondazione Vulci metteranno a disposizione una navetta per visitare il parco archeologico e naturalistico di Vulci (info presso il Pit al Centro Servizi di via Tevere tel. 0766.802981 aperto dal 21 al 25 aprile dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00).

Durante la fiera, all’interno degli esercizi commerciali che esporranno il logo “Maremma d’aMare” sarà possibile ottenere sconti o speciali menù gastronomici. La manifestazione è aperta ai visitatori dalle ore 10:00 alle ore 22:00.

FIERA MAREMMA D’AMARE

dal 21 al 25 aprile 2018

PROGRAMMA

SABATO 21 APRILE 2018 ORE 16:00 – inaugurazione fiera con taglio nastro (via Tevere), sfilata Fanfara allievi Carabinieri, cavalieri e butteri maremmani, gruppo Aragonas, parata contadina e trampolieri ORE 16:30 – Presentazione gruppi cavalieri e butteri, canti tipici maremmani con la partecipazione di Jessica Angiolini (Villaggio delle tradizioni)

DOMENICA 22 APRILE 2018 ORE 10:00 – Apertura fiera ORE 10:00 – Villaggio del bambino a cavallo a cura dell’associazione Ruben Ranch (Villaggio delle tradizioni) ORE 11:00 – Spettacoli equestri dei cavalieri e butteri maremmani ed esibizione del gruppo Aragona’s (Villaggio delle tradizioni) ORE 14:30 – Spartan Workout (pineta comunale e lungomare – iscrizione gratuita presso area sport) ORE 15:30 – Balli country a cura dell’associazione ballare per un sogno (Villaggio delle tradizioni) ORE 16:00 – Spettacolo bolle di sapone (Lungomare Harmine – incrocio via del Palombaro) ORE 16:30 – Spettacoli equestri dei cavalieri e butteri maremmani ed esibizione del gruppo Aragona’s (Villaggio delle tradizioni)

LUNEDI’ 23 APRILE 2018 ORE 10:00 – Apertura fiera ORE 14:00 – Villaggio del bambino a cavallo a cura dell’associazione Ruben Ranch (Villaggio delle tradizioni) ORE 16:00 – Spettacolo del fuoco (Villaggio delle tradizioni) ORE 17:00 – Spettacoli equestri del gruppo Aragona’s (Villaggio delle tradizioni)

MARTEDI’ 24 APRILE 2018 ORE 10:00 – Apertura fiera ORE 10:00 – Villaggio del bambino a cavallo a cura dell’associazione Ruben Ranch ORE 16:30 – Spettacoli equestri dei butteri maremmani ed esibizione del gruppo Aragona’s (Villaggio delle tradizioni)

MERCOLEDI’ 25 APRILE 2018 ORE 10:00 – Apertura fiera ORE 11:30 – Spartan Workout (pineta comunale e lungomare – iscrizione gratuita presso area sport) ORE 11:00 – Spettacoli equestri dei butteri maremmani ed esibizione straordinaria del gruppo Aragona’s (villaggio delle tradizioni) ORE 15:15 – Parata conclusiva con il corteo storico città di Montalto di Castro, band folkloristica, cavalieri, sfilata contadina ORE 16:00 – Spettacolo aereonautico con fumogeni tricolore sulle note dell’inno nazionale (Lungomare Harmine) ORE 17:00 – Spettacolo equestre dei butteri maremmani ed esibizione del gruppo Aragona’s (Villaggio delle tradizioni)

TUTTI I GIORNI:

Mostra di pittura “Arte di maremma – Artisti maremmani espongono” – Punto informazione turistica (Centro Servizi via Tevere).

Servizio navetta da e per parco archeologico naturalistico di Vulci, (per info rivolgersi al Pit del Centro Servizi via Tevere)

Base velica esercitazioni gratuite kite surf (spiaggia Lungomare Harmine) a cura dell’Asd Oasis Sport e Bike (prova gratuita bici elettriche e percorso gimkana) a cura dell’associazione Rider Bike

Aree giochi (giardini di via Tevere) con giostre, gonfiabili, giochi in legno, carosello, pony, zucchero filato, mascotte e truccabimbi, animatore con palloncini scultura

Area sport (Centro Servizi via Tevere):

Domenica ore 10:30 – Functional training over 60 a cura dell’associazione Team Power

ore 11:00 – Dimostrazione arti marziali a cura dell’associazione M.A.C.

ore 15:00 – Dimostrazione arti marziali a cura dell’associazione M.A.C.

Lunedì ore 15:00 – Dimostrazione di Zumba a cura dell’associazione Ballare per un sogno

Martedì ore 15:00 – Dimostrazione di Zumba a cura dell’associazione Ballare per un sogno

Mercoledì ore 10:30 – Functional training a cura dell’associazione Team Power

ore 14:00 – Zumba a cura dell’associazione Team Power

ore 15:00 – Walking a cura dell’associazione Team Power