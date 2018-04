Guida in stato di ebbrezza: denunciato dalla Polizia di Stato a Tarquinia

NewTuscia – TARQUINIA – Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposta a Tarquinia, negli ultimi giorni del mese di marzo personale della Polizia di Stato della Squadra Volante del Commissariato di Tarquinia è intervenuto per un incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto un motociclistica.

Sul posto si accertava che un quarantenne italiano a bordo della sua moto era andato a collidere contro un palo dell’illuminazione pubblica, danneggiando il veicolo e procurandosi diverse ferite.

I poliziotti, insospettitosi dall’atteggiamento del centauro, anche in considerazione del forte alito vinoso spirguionato dallo spesso, dopo aver fatto intervenire personale sanitario, disponevanmo il trasporto dell’uomo all’ospedale di Tarquinia, oer i ncessari accertamenti.

Dai successivi controlli emergeva che il mezzo non era coperto da assicurazione nonché veniva riscontrato che l’uomo era alla guida con valori di tasso alcolemico pario al 2%, notevolmente superiore a quallo cosentuito.

Per tale motivo le risultanze venivano trasfude in una dettagliata informatica che veniva inviata all’Autorità Giudiziaria a seguito della quale i quarantenne veniva denunciato per guida in stato di ebbrezza e la mto sottoposta a sequestro.

Continueranno scrupolosi ed incessanti i servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato volti a stroncare ogni tipo di reato sul litorale viterbese.