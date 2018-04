Fondi europei ed opportunità, incontro con l’europrogettista Federico Fornari

NewTuscia – VITERBO – Parola d’ordine: “Orientiamoci!”. Non sempre è facile, tra le molteplici opportunità di finanziamenti, procedimenti normativi e regolamentazioni, sapersi districare per a ttuare le scelte migliori e, soprattutto, più adatte ai nostri progetti.

Per tale motivo Fratelli d’Italia ha organizzato, lunedi 16 aprile a Casa Tricolore in via Alessandro Volta 37, a partire dalle 18,30, un incontro sul tema, denominato specificamente “Come finanziare progetti per i cittadini, per la Pubblica Amministrazione, per le imprese.”

L’europrogettista Federico Fornari illustrerà le varie strategie, gli strumenti ed i partenariati disponibili, sia a livello regionale che europeo, per poter sfruttare al meglio le diverse opportunità disponibili sul mercato e permettere lo sviluppo strategico delle imprese.

L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto sulla situazione politica locale e nazionale.

