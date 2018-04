“Erbe tra le mani” all’Orto botanico di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – “Erbe tra le mani” è questo il titolo del laboratorio di erboristeria che, a partire dal 24 aprile, si terrà all’Orto botanico Angelo Rambelli di Viterbo per il terzo anno consecutivo. Tre gli incontri totali che affronteranno il tema della lavorazione delle erbe per la realizzazione di ricette erboristiche tradizionali. Gli incontri – che avranno luogo il 24 aprile, l’8 maggio e il 29 maggio – saranno a cura della dottoressa Giuseppina Sangalli, laureata in Scienze Naturali, fitoterapeuta e produttrice di prodotti erboristic i, che coltiva piante aromatiche e officinali presso la propria azienda.

I laboratori – che si terranno alle 15.30 alle 17.30 – prenderanno in esame una pianta officinale alla volta: durante ogni incontro si imparerà non solo a riconoscere la pianta (quando è meglio raccoglierla e dove trovarla con più facilità) ma anche come ottenerne infusi, melliti, aceti, oleoliti, unguenti, creme. Nello specifico, il 24 aprile si parlerà di “Salvie di interesse erboristico”; “La melissa” sarà l’argomento dell’8 maggio mentre il 29 maggio si chiuderà con “L’origano”.

Ogni incontro prevede una breve introduzione teorica di botanica e poi un’attività pratica di laboratorio. La pratica è fondamentale, perché è proprio mentre si hanno le mani in pasta che si apprende di più. Al termine di ogni incontro i partecipanti porteranno a casa il prodotto artigianale che avranno realizzato, oltre al ricettario relativo alla specie trattata.

A chi è indirizzato il corso: a tutti coloro che amano la natura, vogliono conoscerla e apprezzarla anche da questa diversa “angolazione”, ma anche a chi ama prendersi cura del proprio corpo (e della propria mente) con prodotti naturali, genuini, autoprodotti.

Il numero massimo di partecipanti per ogni laboratorio è 20. Per partecipare è necessario iscriversi entro la settimana che precede l’incontro stesso collegandosi al sito dell’orto botanico www.ortobotanico.unitus.it; inviando una mail all’indirizzo ortobot@unitus.it o chiamando il numero 0761 357028.