Convegno per i 40 anni dalla strage di via Fani

NewTuscia – VITERBO – In occasione del quarantesimo anniversario della strage di via Fa ni, del rapimento e dell’uccisione del presidente della DC Aldo Moro, il Dipartimento di Scienze umanistiche, Comunicazione e Turismo (DISUCOM) dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo e il Centro documentazione Archivio Flamigni in collaborazione con Officina della storia – rivista di storia online Università della Tuscia organizzano un convegno di studi presso l’Archivio Centrale dello Stato di Roma, mercoledì 18 aprile 2018, alle ore 10:00.

Primo di una serie di iniziative previste dall’accordo di collaborazione scientifica siglato tra il DISUCOM e l’Archivio Flamigni, il convegno FRAMING MORO. I media e la storia: prospettive e ri-costruzioni nei 40 anni del caso Moro intende offrire uno sguardo nuovo e diverso partendo da una prospettiva mediale e chiamando in causa studiosi ed operatori del settore: Miguel Gotor (storico e saggista), Marco Damilano (direttore de L’Espresso), Vincenzo Vita (presidente Aamod); Enrico Menduni (Università degli Studi Roma Tre ), Leonardo Campus (Rai Storia), Tommaso Ausili (fotografo), Daniela Ceselli (sceneggiatrice) e Daniele Timpano (drammaturgo, regista e attore); Sergio Flamigni, Ilaria Moroni e Francesco M. Biscione del Centro documentazione Archivio Flamigni; i docenti e i ricercatori del Disucom dell’Università della Tuscia Giovanni Fiorentino, Giovanna Tosatti, Matteo Sanfilippo, Mario Pireddu, Giacomo Nencioni, Ilenia Imperi, Gilda Nicolai, Raffaello Doro e Agnese Bertolotti. Una giornata di confronto e analisi su uno dei momenti più oscuri e tragici della storia dell’Italia repubblicana, con focus e ricerche originali relative ai media e alle produzioni che a vario titolo si sono occupati della vicenda Moro, come caso e come evento che è andato ri-definendosi e ri-mediandosi ogni volta, nel corso degli anni, fino ad oggi. Materiali d’archivio, fotografia, stampa, cinema, televisione, radio, teatro, fino alla rete e ai social media: una panoramica ampia che si apre su quei 55 giorni del 1978 e si spinge oltre, attraversando quattro decenni, raccontando, rappresentando e ricostruendo l’evento che ha sconvolto il nostro Paese e segnato la sua storia.

Programma

Ore 10:00 Presentazione del convegno

Eugenio Lo Sardo – sovrintendente Archivio Centrale dello Stato di Roma

Giovanna Tosatti – Università degli Studi della Tuscia, DISUCOM

Ore 10:15 Introduzione

Sergio Flamigni – presidente Centro documentazione Archivio Flamigni

Ore 10:45 Inizio lavori

Panel – I parte ore 11:00/13:00

Moderatore: Ilaria Moroni – direttrice Centro documentazione Archivio Flamigni

ARCHIVI

Relatore: Michele Di Sivo – Archivio di Stato di Roma, direttore dell’Archivio di Stato di Viterbo

Discussant: Giovanna Tosatti – Università degli Studi della Tuscia, DISUCOM

CINEMA

Relatore: Daniela Ceselli – sceneggiatrice, Università La Sapienza

Discussant: Giacomo Nencioni – Università degli Studi della Tuscia

TEATRO

Relatore: Daniele Timpano – drammaturgo, regista e attore teatrale*

Discussant: Francesco M. Biscione – Centro documentazione Archivio Flamigni

*In apertura sarà rappresentato un estratto dello spettacolo teatrale Aldo morto di Daniele Timpano.

RADIO

Relatore: Danilo De Biasio – ex direttore Radio popolare Milano

Discussant: Raffaello A. Doro – Università degli Studi della Tuscia

Ore 13:00 Light Lunch buffet

Ore 14:00 Ripresa lavori

Panel – II parte ore 14:00/16:00

Moderatore: Ilenia Imperi – Università degli Studi della Tuscia

FOTOGRAFIA

Relatori: Giovanni Fiorentino – direttore DISUCOM, Università degli Studi della Tuscia

Tommaso Ausili – fotografo agenzia Contrasto**

Discussant: Gilda Nicolai – Università degli Studi della Tuscia

**Nel corso degli interventi del panel sarà presentato e proiettato lo slideshow Il caso Moro di Tommaso Ausili

STAMPA

Relatore: Marco Damilano – direttore de L’Espresso

Discussant: Matteo Sanfilippo – Università degli Studi della Tuscia

TELEVISIONE

Relatore: Enrico Menduni – Università degli Studi Roma Tre

Discussant: Leonardo Campus – Rai Storia

RETE E SOCIAL MEDIA

Relatore: Mario Pireddu – Università degli Studi della Tuscia

Discussant: Agnese Bertolotti – Università degli Studi della Tuscia

Ore 16:00 Intervento di Lucilla Garofalo – Archivio Centrale dello Stato di Roma

L’ago nel pagliaio. Il nuovo sistema informativo per l’accesso alla documentazione sulle stragi

a seguire TAVOLA ROTONDA: I media e le fonti

Interverranno: Miguel Gotor – storico e saggista

Marco Damilano – direttore de L’Espresso

Vincenzo Vita – presidente Aamod

Moderano: Ilaria Moroni – Ilenia Imperi

Ore 17:30 Chiusura lavori

Giovanni Fiorentino – direttore DISUCOM, Università degli Studi della Tuscia